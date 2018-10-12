«Аэрофлот»: Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево из-за отсутствия техподдержки в аэропорту Ханты-Мансийска

Представитель авиакомпании «Аэрофлот» рассказал «Фонтанке» о причине вынужденного возвращения самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва – Ханты-Мансийск 12 октября.

По словам представителя авиаперевозчика, самолет вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Решение о возврате связано с отсутствием технической поддержки в аэропорту Ханты-Мансийска. При этом в авиакомпании отметили, что посадка прошла штатно.

Напомним, Sukhoi Superjet 100 вынужденно приземлился в Шереметьево утром 12 октября. Первоначально в качестве возможной причины назывался отказ датчика невыпуска стойки шасси.