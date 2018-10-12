В Петербург приезжает первый в мире глухой рэп-музыкант Signmark

Глухой рэп-музыкант и бизнесмен Марко Вуорихеймо, известный также как Signmark, посетит Петербург 15 – 16 октября, чтобы рассказать, что человек может добиваться своих целей и менять мир вокруг себя, несмотря ни на какие препятствия.

Как рассказали "Фонтанке" в Генконсульстве Финляндии в Петербурге, Вуорихеймо прочитает лекцию в Высшей школе экономики, а 16 октября в 18:00 он расскажет о своей жизни и помощи глухим в «Открытом пространстве» на Достоевского, 34. Музыкант также посетит организованный Генконсульством Финляндии обед с представителями неправительственных организаций по вопросам глухонемых.

Родившийся в семье глухонемых, Марко всё же заинтересовался музыкой, стал переводить песни на язык жестов, а потом начал сочинять сам. После записи первого альбома им заинтересовались СМИ, и он стал первым в мире глухонемым музыкантом, подписавшим контракт с международным звукозаписывающим лейблом.

Понимая, как трудно людям с его физической особенностью взаимодействовать с окружающим миром, Марко создал свою переводческую компанию и запустил приложение Chabla, которое помогает переводить язык жестов при живом общении.