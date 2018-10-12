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12.10.2018 12:31
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За 9 месяцев 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 3.1 млрд рублей

За 9 месяцев 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 3.1 млрд рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

Ключевые показатели за 9 месяцев 2018 года:

  • Чистый процентный доход за 9 месяцев 2018 года составил 15.8 млрд рублей (+15.6% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017 года);
  • Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2018 года составил 4.0 млрд рублей (+9.0% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017 года);
  • Кредиты физическим лицам составили 83.6 млрд рублей (+15.1% по сравнению с 1 января 2018 года);
  • Собственный капитал на 1 октября 2018 года составил 73.3 млрд рублей.

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», Банк занимает на 1 июля 2018 года 15 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 октября 2018 года в Банке обслуживается 2 050 000 физических лиц и 50 000 компаний.

В 3 квартале 2018 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг Банка на уровне B1 и повысило прогноз до «позитивного». 

Чистый доход от операций на финансовых рынках за 9 месяцев 2018 года составил 2.1 млрд рублей. Выручка составила 22.5 млрд рублей (-3.8% по сравнению с 9 месяцами 2017 года).

Операционные расходы за 9 месяцев 2018 года составили 10.0 млрд рублей (+7.4% по сравнению с 9 месяцами 2017 года), отношение расходов к доходам – 44.5%.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года составила 3.1 млрд рублей (-8.4 % по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017 года)

По итогам 9 месяцев 2018 года активы Банка составили 603.8 млрд рублей (+1.6% по сравнению с 1 января 2018 года).

Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 октября 2018 года составил 73.3 млрд рублей (+2.2% по сравнению с 1 января 2018 года). 

На 1 октября 2018 года кредитный портфель составил 377.4 млрд рублей (+6.7% по сравнению с 1 января 2018 года). Кредиты корпоративным клиентам составили 293.8 млрд рублей (+4.5% по сравнению с 1 января 2018 года). Кредиты физическим лицам составили 83.6 млрд рублей (+15.1% по сравнению с 1 января 2018 года). По состоянию на 1 октября 2018 года, уровень просроченной задолженности составил 4.7%. Уровень покрытия просроченной задолженности резервами – 242%.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 

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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.10.2018 12:31

За 9 месяцев 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 3.1 млрд рублей

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