Путин прилетел в Могилев

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Могилев, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и примет участие в V Форуме регионов двух стран, сообщает 12 октября пресс-служба Кремля.

Тема форума – "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".

По традиции на мероприятии будут присутствовать руководители Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального собрания Белоруссии, постоянного комитета Союзного государства, главы ряда министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов государственной власти субъектов РФ и областей Белоруссии, представители крупного бизнеса, общественных и научных организаций.