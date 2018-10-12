Выходные в Петербурге будут солнечными и теплыми

Жителей Северной столицы ожидают теплые и солнечные выходные. Октябрьское затяжное бабье лето задержится еще ненадолго.

Несмотря на то, что пятница в городе на Неве отметилась туманом, моросью и отсутствием солнца, 13 и 14 октября возьмут реванш. В выходные ветер будет слабым, солнце ярким, а температура в дневные часы достигнет пятнадцатиградусной отметки. Ночи тоже обещают быть относительно теплыми – в субботу ожидается понижение температуры до десяти градусов, в воскресенье – до восьми. Осадков в эти дни, скорее всего, не будет.

Как отметил в Facebook главный синоптик Петербурга Александр Колесов, такое продолжительное и теплое бабье лето в октябре в последний раз наблюдалось в регионе в 1979 году.