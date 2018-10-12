Больше 65 тысяч петербуржцев оказались невыездными из-за долгов

Более 65 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу из-за своих долгов. Еще в майские праздники невыездных было 26,5 тысячи: таким образом, за последние полгода «черный список» вырос более чем вдвое.

Статистику Управление Федеральной службы судебных приставов Северной столицы приводит 12 октября. По данным ведомства, с начала года вынесено более 96 тысяч постановлений, рушащих мечту горожан отдохнуть на зарубежных курортах. Мера подействовала: к октябрю взыскан почти 791 миллион рублей.

Тем не менее на сегодняшний день покинуть пределы страны из-за своих долгов не могут более 65 тысяч горожан (из них более 7,7 тысячи — алиментщики). Это большое число: еще в мае 2018-го ведомство рассказывало о 26,5 тысячи невыездных. А два года назад, в октябре 2016-го, в списке и вовсе было только 14 тысяч.

По данным «Фонтанки», рост более чем в два раза за последние полгода связан с тем, что судебные приставы, убедившись в том, сколь действенна эта мера, начали ее активно применять.