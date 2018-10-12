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Город
12.10.2018 12:13
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Больше 65 тысяч петербуржцев оказались невыездными из-за долгов

Более 65 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу из-за своих долгов. Еще в майские праздники невыездных было 26,5 тысячи: таким образом, за последние полгода «черный список» вырос более чем вдвое. 

Статистику Управление Федеральной службы судебных приставов Северной столицы приводит 12 октября. По данным ведомства, с начала года вынесено более 96 тысяч постановлений, рушащих мечту горожан отдохнуть на зарубежных курортах. Мера подействовала: к октябрю взыскан почти 791 миллион рублей. 

Тем не менее на сегодняшний день покинуть пределы страны из-за своих долгов не могут более 65 тысяч горожан (из них более 7,7 тысячи — алиментщики). Это большое число: еще в мае 2018-го ведомство рассказывало о 26,5 тысячи невыездных. А два года назад, в октябре 2016-го, в списке и вовсе было только 14 тысяч.

По данным «Фонтанки», рост более чем в два раза за последние полгода связан с тем, что судебные приставы, убедившись в том, сколь действенна эта мера, начали ее активно применять.  

Справка:

По закону «Об исполнительном производстве», порог задолженности для вынесения постановления о временном ограничении должников в праве выезда за границу составляет 30 тысяч рублей. Однако если должник с суммой задолженности от 30 тысяч рублей просрочит исполнение решения суда более чем на два месяца, то планка по запрету на выезд за границу для него вновь снизится до 10 тысяч рублей.

По-прежнему при наличии долга в размере от 10 тысяч рублей могут лишиться права покидать пределы страны должники по алиментам, а также граждане, задолжавшие выплату возмещения вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца, а также в связи с имущественным ущербом или моральным вредом.

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