Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» признан лучшим объектом комфорт-класса

Группа компаний «ЦДС»

Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» стал лауреатом конкурса CREDO-2018 в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса».

Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» стал победителем Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2018. Объект отмечен в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса».

«Мы рады победе и для нас особенно ценно, что лучших в конкурсе CREDO определяют наши коллеги по цеху – профессионалы рынка недвижимости, – сообщила руководитель управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. – ЦДС «Полюстрово» – это современный, продуманный проект комфорт-класса в лучшем смысле этого слова. В нем предусмотрены аспекты, начиная от закрытой и безопасной территории, насыщенной инфраструктуры для досуга и спорта, и заканчивая собственными детским садом и школой».

Конкурс CREDO проводится в Санкт-Петербурге с 2007 года. За это время его лауреатами стали компании, внесшие значительный вклад в развитие российского рынка недвижимости. Победителей традиционно объявляют в рамках Санкт-Петербургского Всероссийского жилищного конгресса – крупнейшего делового мероприятия в сфере недвижимости. В 2018 году конкурс проводился в 18 номинациях.

ЦДС «Полюстрово» – новый проект редевелопмента территории от Группы ЦДС. Жилой комплекс возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на пересечении Пискаревского проспекта и улицы Маршала Тухачевского. Современный 17-этажный кирпично-монолитный дом рассчитан на 1779 квартир. Для удобства жителей в проекте также предусмотрен наземный многоярусный паркинг на 373 машиноместа и детский сад, совмещённый с начальной школой. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2020 года.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration