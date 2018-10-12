В Финляндии ожидаются «страшные температуры»

Метеорологический институт Финляндии 12 октября сообщил о прекрасной погоде в выходные.

По данным синоптиков, Суоми ждут "страшные температуры". В субботу, 13 октября, будет переменная облачность и +15, а в воскресенье небо расчистится, на юге и западе страны воздух прогреется до +18 градусов Цельсия.

Ennustemalleissa näkyy hurjia lämpötiloja myös viikonlopulle. Oheisessa kuvassa sunnuntain kesäisen lämpötilaennusteen lisäksi myös ajankohdan tilastotietoa! Huom: Lämpötiloihin vaikuttavien sumupilvien liikkeitä kannattaa seurata satelliittikuvista: https://t.co/X38iieWF7w #sää pic.twitter.com/q0Ho29g4AS — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 12 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Петербурге продлится неделю.