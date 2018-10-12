ФАС не стала отменять конкурс на проведение Фестиваля света. Нарушения не повлияли на оценку результатов

Петербургское УФАС не стало аннулировать результаты конкурса на проведение Фестиваля света почти на 40 млн рублей, несмотря на то что признало жалобу на торги частично обоснованной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 12 октября.

Поводом стала жалоба на конкурсную документацию от ЗАО «Волгобалт Медиа». Рассмотрев ее, УФАС выяснило, что условия закупки не позволяют компаниям с опытом проведения мероприятий в других городах быть полноценными участниками конкурса.

Однако заказчик, комитет по туризму, при оценке заявок трёх участников конкурса по этому показателю всем поставил ноль баллов. Следовательно, эта оценка не повлияла на результат торгов.

Поэтому комиссия петербургского УФАС решила предписание не выдавать, а это значит, процедура проведения конкурса может быть продолжена, отметили в ведомстве.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, организатор тендера – комитет по развитию туризма Смольного – уже выбрал победителя. Им стало рекламное агентство «Грейт», которое согласилось провести праздник в ноябре 2018 года за 39,7 млн рублей.