Pepsi отрицает свою причастность к «вирусному ролику», где чеченец кидает банку с энергетиком в пассажиров

Компания PepsiCo официально сообщила, что не имеет отношения к производству скандального «вирусного ролика», где видно, как пассажир московского метро кидает в соседей банкой энергетического напитка Adrenaline (бренд PepsiCo).

«Компания PepsiCo не имеет никакого отношения к данному ролику», – заявила «Фонтанке.ру» менеджер по коммуникациям PepsiCo в России Светлана Хабарова.

Вечером в минувшую среду в Интернете появился видеоролик, где неизвестный мужчина в автобусе бросает в двух юношей банку с энергетиком с требованием сказать «Ахмат — сила». После критики за свое поведение обидчики требует от пострадавшего «закрыть рот». Спустя всего несколько часов глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором потребовал, чтобы хулиган немедленно приехал в Грозный вместе с родственниками. «Иначе будешь горько жалеть», – уточнил Кадыров.

Ещё через несколько часов в Сети появилась видеозапись с извинениями метателя банки с энергетиком. При этом логику развития событий нарушило приветствие юноши, который через несколько часов после ночного возмущения чеченского лидера, глядя в камеру, произносит: «Добрый вечер…»

Тем не менее в пятницу 12 октября Рамзан Кадыров сообщил, что юноша извинился именно после гневной реакции чеченского лидера, приехал в Грозный с родственниками и теперь «будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их».

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты по вирусной рекламе на условиях анонимности признали, что ролик выглядит как постановочный и вполне может быть «вирусной рекламой». Комментариев по этому поводу от представителей главы Чечни пока не поступало. Компания, которая занимается вирусной рекламой и работает с PepsiCo, также пока воздерживается от комментариев.