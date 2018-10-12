Вывезли из консульства по частям. Что известно об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги

Турция считает Саудовскую Аравию причастной к убийству 59-летнего Джамаля Хашогги. Он пришел в консульство своей страны в Стамбуле за справкой, живым его больше не видели. Доказательство политической мести - прослушка дипмиссии.

коллаж/"Фонтанка.ру"/jamalkhashoggi.com

Через десять дней после исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Турция передала Соединенным Штатам Америки данные, подтверждающие факт убийства на территории консульства Саудовской Аравии. Джамаль Хашогги предположительно погиб после пыточного допроса, был расчленен и вывезен из Турции в туристическом багаже.

Допрос, пытка, убийство

Турецкое правительство располагает аудио- и видеозаписями, которые подтверждают убийство Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает Washington Post.

Основной уликой против Саудовской Аравии, вероятно, станут прослушивающие устройства, установленные турками в консульстве. По данным Washington Post, по записям можно определить, что происходило с Хашогги во время его визита.

«Вы слышите его голос и голоса людей, говорящих по-арабски. Вы можете услышать, как его допрашивали, пытали, а затем убивали», – цитирует газета осведомленного чиновника.

Турция уведомила США о существовании записей. Будут ли они когда-нибудь преданы огласке, неизвестно. Для этого туркам необходимо официально признать, что они прослушивали консульство Саудовской Аравии.

Спецагенты на частных самолетах

По версии турецкой стороны, в убийстве Хашогги участвовал «эскадрон смерти» из 15 граждан Саудовской Аравии. Их еще называют спецагентами. Они прилетели в Стамбул двумя частными самолетами.

Первый, с девятью пассажирами, приземлился в половине четвертого утра 2 октября. Они прошли погранконтроль и к шести часам заселились в гостиницу.

Джамаль Хашогги вошел в консульство Саудовской Аравии 2 октября в 13.14. Камера видеонаблюдения, установленная на улице и контролируемая турецкой полицией, зафиксировала этот момент.

Хашогги требовалась справка о разводе, чтобы оформить брак с турецкой невестой. Она пришла с ним к консульству, но осталась на улице. Прождала несколько часов и уведомила власти о безвестном исчезновении жениха. По ее словам, Хашогги допускал, что его могут задержать.

Через пару часов после визита журналиста с территории консульства выехал тонированный микроавтобус Mercedes Vito и направился в резиденцию саудовского консула Мохаммеда аль-Отайби. В салоне, вероятно, находились тело Хашогги (Турция уверена, что его расчленили в консульстве) и саудовские агенты.

Ближе к вечеру в Стамбул прилетел еще один частный самолет, предположительно с группой из шести человек. Через несколько часов лайнеры отправились в Эр-Рияд транзитом через Каир и Дубай. Турция полагает, что останки Хашогги вывезли из Стамбула.

Кто такой Хашогги

Джамаль Хашогги – гражданин Саудовской Аравии. Был близок к королевской семье, но пришедший к власти в марте 2017 года наследный принц Мухаммед бин Салман и действующее правительство подвергались его критике. Опасаясь политических преследований, журналист в сентябре 2017-го уехал в США, стал колумнистом Washington Post. 33-летний Салман занимает в правительстве должности министра обороны и вице-премьера. Он объявил ряд реформ, которые правозащитники считают репрессиями.

Провокации против Хашогги планировались, считают американские спецслужбы. В их распоряжении якобы есть перехваченные переговоры официальных лиц Саудовской Аравии о плане захвата журналиста.

Что говорит королевство

Саудовская Аравия отрицает причастность к исчезновению Хашогги и отправке спецагентов в Стамбул частными самолетами. По ее версии, журналист 2 октября самостоятельно покинул консульство. В интервью Bloomber 5 октября Мухаммед бин Салман обтекаемо ответил на вопросы:

«Мы очень хотим узнать, что с ним случилось. И мы продолжим наш диалог с турецким правительством. Я понимаю, что он вошел в консульство и он вышел через несколько минут или один час. Я не уверен. Мы расследуем это через министерство иностранных дел. Он не внутри консульства. Мы готовы пустить турецкие власти для обыска помещений. Помещение является суверенной территорией, но мы разрешим им входить и искать и делать все, что они хотят. Если они просят об этом, конечно, мы разрешим их. Нам нечего скрывать».

Реакция США

Конгрессмены требуют отреагировать на возможную гибель журналиста санкциями против Саудовской Аравии. Дональд Трамп просит не спешить с выводами.

«Они покупают у нас оружие на 110 млрд долларов, а это создает рабочие места», – использовал президент бизнес-аргументацию. По расследовательской части американские руки тоже связаны. Хашогги эмигрировал в США, но гражданином страны не является.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»