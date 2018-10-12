Крестовский не резиновый: элитное строительство перемещается на Петровский остров

Участков под новое жилье на Крестовском острове почти не осталось, квартиры в продаже заканчиваются. У желающих еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон и поселиться на самом престижном петербургском острове. Потом лавочка закроется, и звание самого элитного района перейдет к другому острову - Петровскому.

Георгий Поляков/Интерпресс

За последние два года предложение на Крестовском острове сократилось на 57 %. Атмосфера избранности исторически сопровождала этот район всегда – поэтому он остается одним из самых востребованных. Выясняем, где еще можно успеть купить заветное жилье и почему стоит присмотреться к острову-конкуренту.

Престижность локации Крестовского общеизвестна. Это настоящий зеленый остров среди города, откуда за считаные минуты можно добраться до центра. Благодаря удаленности от кварталов с «более демократичным» составом населения здесь сформировалась единая социальная среда. Если в центре – архитектурные шедевры и памятники, большая Нева, театры и музеи, то на Крестовском – более камерная атмосфера с парками, Финским заливом, Большой и Средней Невкой.

«Кроме отличной локации у Крестовского есть дополнительные преимущества – хорошая экологическая обстановка благодаря паркам, близость к центру и прекрасные видовые характеристики. Сочетание всех этих факторов и дает надбавленную стоимость на недвижимость и стабильный спрос. Но «подрастают» конкуренты острова – например, на Петровском новые комплексы соответствуют элитному и бизнес-классу, что создает однородность социальной среды. Например, недавно открылись продажи в ЖК «Петровская доминанта» на Петровской косе. Учитывая «камерность» Петровского острова и перспективы развития, можно ожидать, что спрос, который сейчас есть на недвижимость Крестовского, будет перераспределяться», – констатирует Андрей Останин, коммерческий директор Группы «Эталон».

«Каждый из элитных районов города по-своему уникален, – говорит коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Ольга Аветисова. – К сожалению, Крестовский себя уже исчерпал, все самые удачные участки здесь уже застроены, а для новых объектов попросту нет места, поэтому элита мигрирует на Петровский остров, который тоже обладает всеми характеристиками премиальной территории: островная обособленность, близость к центру, воде и основным достопримечательностям, панорамные виды. Здесь на набережной Ждановки и Малой Невки к 2022 году мы построим элитный комплекс Neva Haus – здесь появится жильё, объекты сервиса и инфраструктуры и собственная набережная».

Безусловно, жилье на Крестовском востребовано, но выбор для потенциального клиента ограничен. Как пояснила эксперт, некоторые объекты, построенные здесь десятилетия назад, морально устарели. В отличие от 90-х годов к реализации элитных проектов сейчас подходят комплексно. Нельзя построить один дом с дорогими квартирами посреди ветхого квартала – для должного уровня комфорта у дома или комплекса обязательно должна быть своя благоустроенная территория, отапливаемый паркинг, просторная входная зона с консьержем.

Как показала практика, потенциальный покупатель элитной недвижимости считает авторскую архитектуру серьезным преимуществом при выборе дома. «Поэтому мы привлекаем лучших архитекторов и выбираем стиль под стать локации Крестовского и концепции каждого элитного проекта, – говорит Аветисова. – К примеру, наш проект VERONA в самом сердце Крестовского острова создали в знаменитом бюро «Евгений Герасимов и партнеры» со всеми атрибутами премиального жилья: фасад в натуральном камне с портиками и рустами, роскошным оформлением холла и рецепции, в просторных квартирах – гардеробные, большие кухни-гостиные и потолки выше 3 метров, охраняемая территория».

И это один из последних элитных проектов, оставшихся на Крестовском острове.

По данным «Петербургской недвижимости», сегодня Петроградский район – лидер по объему предложения жилья элитного класса, на него приходится 65% в этом сегменте. Из них 35% – это Петровский остров и 18% – Крестовский остров. Основной объем ввода жилья на Крестовском проходил с 2003 по 2010 год – всего около 240 тысяч квадратных метров. Сегодня в открытой продаже находится один из последних незастроенных участков в 0,2 га по адресу: Динамо, 2а, где находится заброшенное здание бывшей гребной базы.

По итогам полугодия свыше половины общего объема реализации в новых домах пришлось на две локации Петроградского района: 30% спроса – на Петровский остров и 22% – на Крестовский остров. По данным Knight Frank, последнюю пару лет объем предложения дорогого жилья в городе увеличивается – в основном как раз за счет формирования новой элитной локации на Петровском острове.

«Крестовский остров и центр Петербурга по-прежнему популярны, но выбор нового жилья здесь сокращается, – говорит директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg Екатерина Немченко. – Покупатели предъявляют высокие требования к новым проектам, ожидая сочетания рациональной стоимости, удобной локации, видовых характеристик, красивой архитектуры, современных входных групп и функциональности планировочных решений».

Особенностью застройки Петровского является комплексный формат возведения элитных ЖК. По данным исследований, сейчас наибольшее количество элитных квартир сосредоточено именно здесь. Цены на Петровском острове также более доступны по сравнению с Крестовским – 257 тысяч рублей за 1 кв. м (против 371 тысячи рублей).

«В отличие от Крестовского, Петровский остров стал развиваться сравнительно недавно, – рассказала руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева. - В 2016 году на острове открыли продажи в первом элитном объекте – апарт-отеле «Royal Park», в 2017 году стартовала реализация квартир в первых очередях ЖК «Петровский квартал на воде» от Setl City и Neva Haus от ЛСР. Также на территории острова возводится жилье бизнес-класса – два ЖК и один апарт-отель. Фактически Петровский остров пришел на смену Крестовскому, где закончились участки для новых проектов (в перспективе всего 2 – 3 новых ЖК клубного формата, преимущественно реконструкция)».

Анна Романова, "Фонтанка.ру"