Кадыров подарил Нурмагомедову «Мерседес» и сделал его почетным гражданином Чечни

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. В честь бойца устроили торжественный ужин, а мэр Грозного Ибрагим Закриев наградил его званием почетного гражданина.

«Хабибу также вручили юбилейную медаль «200 лет городу Грозному» за номером 27, по количеству его побед. Указом главы ЧР отцу и тренеру Хабиба, Абдулманапу Нурмагомедову, присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры ЧР».

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова также подарил Хабибу автомобиль Mercedes W222. «Я искренне поздравляю Хабиба с победой, желаю крепкого здоровья и успехов», — отметил Кадыров в своем телеграм-канале. «Вот такой подарок получил наш чемпион Хабиб Нурмагомедов сегодня от брата Рамзана Кадырова. Самое приятное, что он лично проводил нас до границы», – написал в инстаграме Шамиль Завуров, друг Хабиба.

Напомним, ранее Нурмагомедов встретился в Ульяновске с Владимиром Путиным. 6 октября Хабиб Нурмагомедов в состоявшемся в Лас-Вегасе бою за титул чемпиона UFC в легком весе победил ирландца Конора Макгрегора. После боя россиянин принял участие в массовой драке, атаковав спарринг-партнера Макгрегора. В потасовке участвовали члены команд обоих бойцов, для восстановления порядка была вызвана полиция.

Организаторы поединка отказались вручить Нурмагомедову пояс на ринге, опасаясь беспорядков в зале, однако он был объявлен победителем. Выплата призовых денег российскому бойцу заморожена.