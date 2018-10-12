Банк России сообщил о проблемах в работе сайта

Технические работы могут приводить к кратковременным проблемам в работе сайта ЦБ, сообщили 12 октября в пресс-службе Банка России.

«Технические работы, которые могут приводить к кратковременным проблемам», – сообщили в пресс-службе ЦБ.

В пресс-службе ЦБ РФ сообщили, что перебои в работе официального сайта возможны с 11:35 до 12:00 по московскому времени.

Ранее при попытке открыть сайт ЦБ ряд пользователей видели сообщение «Не удается получить доступ к сайту».