Алина Кабаева в Петербурге стала кандидатом педагогических наук

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Защита, как писала "Фонтанка", проходила в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.

«Если сама хорошо знаешь эту тему, то защищать диссертацию несложно», – цитирует Кабаеву «Спорт-Экспресс».

Напомним, тема диссертации Кабаевой – «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике». Научный руководитель Кабаевой – судья международной категории по спортивной гимнастике, профессор кафедры теории и методики гимнастики Университета Лесгафта Раиса Терехова.

Алина Кабаева — двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы. Состоит в «Единой России». Была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов. C сентября 2014 года — председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».

Кабаева окончила Университет физкультуры и спорта им. Лесгафта в 2009 году. До этого училась спортивному менеджменту в Московском государственном университете сервиса.