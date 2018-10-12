Алексею снится футбол и выпускной

Традиционный майский поход закончился для подающего надежды 16-летнего футболиста из Петербурга тяжелой травмой – на него упало дерево. Врачи провели Алексею две сложнейших операции, но они не последние. Ежедневно парень занимается по пять-шесть часов, чтобы хотя бы начать ходить. Но одной силой воли с проблемой не справиться. Каждый день на реабилитацию требуются деньги. Родители просят помощи.

В редакцию «Фонтанки.ру» обратилась мама мальчика. Ольга рассказала об сыне Алексее и о несчастном случае. Футболом он занимается с восьми лет и жизни без него не представляет. В этом году мечтал побывать на играх Чемпионата мира. Однако ему не довелось пойти даже на свой выпускной вечер.

Каждый год в мае Леша уходил в поход вместе с радиокружком, в котором занимался наряду с футбольной секцией. «Но этот поход закончился трагедией, – рассказывает мама. – На сына упало огромное дерево, когда он просто ел, оказалось гнилое. Страшная, нелепая случайность. Мне позвонил руководитель. Я звонила в скорую, в МЧС. Машина скорой в лес проехать не смогла, МЧС вообще не появились. Санитар принес фанерный щит, и сами ребята выносили сына из леса. Времени прошло много, и когда сына привезли в больницу, на месте не оказалось нужных врачей, предпраздничный день. Потом перевозили в другую больницу. Долгая, многочасовая операция. В итоге серьезная спинномозговая травма, и сын не чувствует ничего ниже пояса».

Всего операций было две, но они не последние. Каждый день Алексей занимается по пять-шесть часов, он работает ради того, чтобы снова пойти, снова играть в футбол, не пропустить выпускной в 11 классе (в перерывах между тренировками Леша сидит над учебниками). На его страничке в соцсети – позитивные и мотивирующие фото. Одноклассники и ребята из команды его поддерживают как могут.

Но одного желания победить болезнь и физической работы над собой мало. Нужны серьезные реабилитационные мероприятия, но их набор, входящий в программу ОМС, слишком мал.

«К сожалению, по ОМС положено очень мало для реабилитации, например, 5 массажей, остальное за свои деньги. Ежедневно мы тратим 15-20 тыс. руб. Никогда не думала, что придется обращаться за помощью, т.к. и муж, и я имеем хорошее образование, и до случившегося имели хорошую работу. Но сейчас мы не имеем возможности работать, наша медицина так устроена, что нет персонала, который тебе помогает даже посадить человека в коляску, а возить сына надо на данный момент во взрослый корпус, минут 15-20 по улице, т.к. по возрасту он ребенок, а тренажеры детские ему малы», – объясняет мама причину обращения в редакцию и необходимость сбора средств. Кроме ежедневных трат, деньги нужны на пребывание в реабилитационных центрах. А это уже не менее сотни тысяч. А за границей – десятки тысяч в день.

Дополнительную информацию, контакты и реквизиты для оказания помощи можно найти здесь:

- страница мамы в Контакте, где есть вся информация https://vk.com/id95546053;

- страница Благотворительного фонда "Ресурс" https://vk.com/bfresource?w=wall-95474780_238 ;

- объединение «Детско-Юношеский футбол», который также разместил информацию https://vk.com/ffsp97 .

Если кто-то имеет возможность оплатить конкретные счета, то можно в любое время написать или позвонить родителям.