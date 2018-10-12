Международная космическая станция может остаться без экипажа и перейти в беспилотный режим

Международная космическая станция может остаться без экипажа, однако в «Роскосмосе» уверяют, что поводов для беспокойства нет.

«В станции предусмотрен такой режим как беспилотный. Практически мы будем делать все возможное, чтобы такой режим не допустить. Все-таки станция сделана для пилотируемых полетов», – цитирует 12 октября исполнительного директора государственной корпорации Сергея Крикалева телеканал 360 со ссылкой на «Интерфакс». Крикалев также предположил, что запуск грузового корабля с продовольствием, который был запланирован на 31 октября, будет перенесен.

Он заверил, что «Роскосмос» сделает все возможное, чтобы ускорить отправку следующего экипажа на станцию. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уже назвал https://www.fontanka.ru/2018/10/12/025/ предполагаемые сроки доставки на МКС космонавта Алекся Овчинина и астонавта NASA Ника Хейга.

Напомним, что 11 октября впервые за 35 лет произошла авария пилотируемого корабля «Союз» с новым экипажем МКС на борту. На 122-й секунде ракета потеряла управление и упала. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Для установления причин аварии была создана специальная комиссия «Роскосмоса».