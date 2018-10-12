Интернет устоял: Замена криптографических ключей прошла без сбоев вопреки опасениям

Как и ожидалось, вечером 11 октября корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) провела первую в истории Интернета замену криптографических ключей. Эти ключи защищают систему доменных имен Интернета.

«Никаких сбоев не замечено. Мы уделяли особое внимание ряду участков, где такие сбои могли бы произойти, но никаких проблем не возникло, – цитирует «Коммерсант» представителя ICANN Брэда Уайта. – Процесс смены ключей прошел успешно».

В сентябре в ICANN предупреждали, что смена ключей может привести к сложностям в работе сети. Тогда же директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев рассказал «Фонтанке» о причинах рисков и степени угроз.

Криптографические ключи появились в 2010 году. Их применяют для обеспечения безопасности и целостности системы интернет-адресации. Изначально ICANN обещала менять ключи каждые пять лет. Но с 2015 года замену регулярно откладывали из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров.