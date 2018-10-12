Российским лётчикам разрешили летать в небе Узбекистана

Главы военных ведомств России и Узбекистана заключили соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией, об этом 12 октября сообщает Минобороны России.

"Министры обороны России и Узбекистана генерал армии Сергей Шойгу и генерал-майор Абдусалом Азизов подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами. Соглашение также позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолётами беспосадочные полёты", – говорится в сообщении МО РФ.

Кроме того, главы военных ведомств двух стран подписали План сотрудничества оборонных ведомств на 2019 год.