Угонщики лишили безработную петербурженку «Кадиллака» за 7 миллионов, пока та ходила в МФЦ

Безработная 41-летняя петербурженка лишилась своего «Кадиллака» за 7 миллионов рублей в Петроградском районе.

Как стало известно «Фонтанке», похитители угнали черную иномарку «Кадиллак Эскалэйд» днем 11 октября. Для этого преступникам хватило 20 минут.

Женщина припарковала машину у офиса многофункционального центра предоставления услуг на улице Красного Курсанта, 28. Когда хозяйка вышла, «Кадиллака» уже не было. Ущерб составил 7 миллионов рублей.

По данным нашего издания, женщина не работает, проживает с ребенком и родителями в Гатчине.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело о краже.