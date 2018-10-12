Туман и неосторожность: В Петербурге столбы «перебрали» две «Нексии» и «Рендж Ровер». В дорогом авто водитель погиб

Дорожное движение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вечером и ночью затруднял туман. Возможно, он стал одной из причин двух смертельных ДТП.

Утром 12 октября в городе случилось несколько похожих аварий – наездов на препятствия. Отметились, в частности, две «Дэу Нексии», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Одна сломала столб на Челябинской улице – и приняла его на себя. Другая влетела в световой указатель дорожников на КАД перед Пулковским шоссе.

А вот ДТП с дорогим автомобилем обернулось трагедией. По информации отдела пропаганды УГИБДД, около 6:50 на Аннинском шоссе, 2А (Красносельский район), «Рендж Ровер» при неустановленных обстоятельствах врезался в столб освещения, а затем в деревья в кювете. Водитель, мужчина лет 50 на вид, скончался на месте.

В группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» предполагают, что одной из причин аварии мог стать туман.

«На загородных трассах нереальный туман (на фото трасса Петербург – Нарва сейчас). Местами видимость до 5 метров. И при этом еще ночные животные дорогу перебегают. Не говоря о людях, идущих без световозвращающих элементов», – отмечали в группе ночью.

Этот пост как будто описывает ситуацию на Мурманском шоссе. Там около 20:15 на 96-м километре (Волховский район), по данным УГИБДД, мужчина на Volvo S40 сбил вне зоны пешеходного перехода человека и улетел в кювет с опрокидыванием. Пешеход, 73-летний мужчина, скончался. По информации «Фонтанки», он находился на дороге без цели перехода. Водитель «Вольво», которому как раз вчера исполнилось 28 лет, получил тяжёлые травмы.