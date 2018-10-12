В «КВС» профессиональные штукатуры

ГК "КВС"

Работники компании приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Конкурс прошел при поддержке Правительства Ленинградской области и Комитета по строительству Ленинградской области.

Единственными участниками-женщинами конкурса оказались Наталья Кочнева и Нина Логотская, которые работают в компании «КВС» уже не первый год. Они не побоялись побороться за звание лучшего штукатура с мужской половиной населения. В этой непростой борьбе Наталья заняла второе место.

Всем участникам пришлось показать свои теоретические знания и практическое мастерство. Каждому конкурсанту был выделен участок неровный стены, который необходимо было за ограниченное количество времени максимально качественно оштукатурить. Благодаря умению наших прекрасных дам стены в квартирах от «КВС» такие ровные.

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