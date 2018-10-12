Попавшим под санкции предпринимателям просят ослабить налоговое бремя

Налоговые послабления бизнесу, попавшему под западные санкции, предложил Российский союз промышленников и предпринимателей. Письмо главы РСПП Александра Шохина направлено первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову.

Об этом 12 октября сообщают «Ведомости», получившие копию обращения. В документе сказано: попавшие под санкции бизнес-структуры вынуждены оперативно менять свою структуру собственников, финансирования и управления. В результате они платят дополнительные налоги. Другие трудности связаны с необходимостью получать документы за границей для выполнения российского закона о деофшоризации — правила о контролируемых иностранных компаниях (КИК). С прошлого года компании выплачивают налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 20%.

Шохин предлагает дать коммерсантам отсрочку в выплате этого налога — пока сохраняются санкции. И сделать для них безналоговую ликвидацию КИК бессрочной. Также представители отрасли считают необходимым освободить компании, находящиеся под санкциями, от налогов на долги компаний, если они не могут их обслуживать в результате наложенных санкций.

РСПП также предложила упростить компаниям подтверждение права на доход для получения льгот при выплате дивидендов и процентов в другие страны, снизить пороги владения компанией, которые позволяют освободить дивиденды от налогов.

В Минфине подтвердили, что получили письмо за подписью Шохина. Но пока свое мнение по предложениям не сформировали.