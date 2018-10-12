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Бизнес
12.10.2018 10:46
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Попавшим под санкции предпринимателям просят ослабить налоговое бремя

Налоговые послабления бизнесу, попавшему под западные санкции, предложил Российский союз промышленников и предпринимателей. Письмо главы РСПП Александра Шохина направлено первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову. 

Об этом 12 октября сообщают «Ведомости», получившие копию обращения. В документе сказано: попавшие под санкции бизнес-структуры вынуждены оперативно менять свою структуру собственников, финансирования и управления. В результате они платят дополнительные налоги. Другие трудности связаны с необходимостью получать документы за границей для выполнения российского закона о деофшоризации — правила о контролируемых иностранных компаниях (КИК). С прошлого года компании выплачивают налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 20%. 

Шохин предлагает дать коммерсантам отсрочку в выплате этого налога — пока сохраняются санкции. И сделать для них безналоговую ликвидацию КИК бессрочной. Также представители отрасли считают необходимым освободить компании, находящиеся под санкциями, от налогов на долги компаний, если они не могут их обслуживать в результате наложенных санкций.

РСПП также предложила упростить компаниям подтверждение права на доход для получения льгот при выплате дивидендов и процентов в другие страны, снизить пороги владения компанией, которые позволяют освободить дивиденды от налогов.

В Минфине подтвердили, что получили письмо за подписью Шохина. Но пока свое мнение по предложениям не сформировали.

Справка:

В апреле 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев отдал поручение правительству, в котором призвал помочь попавшим под санкции компаниям. Это произошло после того, как Минфин США опубликовал санкционный список, куда вошли гражданине России и российские компании. Среди прочих, в нем оказались миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг. Из-за санкций граждане США, среди прочего, не имеют права вести с ними бизнес.

На прошлой неделе правительство опубликовало проект поправок в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Они предполагают послабления валютного контроля в отношении резидентов, оказавшихся в санкционных списках.

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