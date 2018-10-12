«Главстрой Санкт-Петербург» расширяет продажи жилья повышенной комфортности в ЖК «Северная долина»

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 6-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 1,78 млн рублей.

«Главстрой Санкт-Петербург» начинает продажу квартир в еще одном доме нового 21 квартала ЖК «Северная долина». В продажу поступает корпус №6 на 436 квартир, расположенный на ул. Шишкина. Объект обладает целым рядом характеристик, наличие которых обеспечит дополнительный комфорт проживания покупателям с высокими требованиями к качеству жизни.

Общая площадь здания составит 22 743 кв. м, жилая – 17 034 кв. м. Высотность 6 корпуса – 25 жилых этажей. Суммарная площадь встроенно-пристроенных помещений – 400 квадратных метров.

Стоимость студий в новом корпусе начинаются от 1,78 млн рублей. Однокомнатную квартиру можно приобрести от 2,86 млн рублей, двухкомнатную – от 3,56 млн рублей. Цена трехкомнатной квартиры начинается от 4,07 млн рублей. Цены актуальны при 100% оплате.

21 квартал «Северной долины» возводится по новым стандартам повышенной комфортности. Квартиры в новых домах жилого комплекса обладают продуманными планировочными решениями различных форматов. Закрытые дворы с системой интеллектуального видеонаблюдения обеспечат безопасность. Особое внимание уделено проектированию современного дизайна фасадов и мест общего пользования.

Планируемый срок ввода 6 корпуса – III квартал 2020 года.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой Санкт-Петербург»: «Впервые мы представили новый 21 квартал жилого комплекса «Северная долина» в начале августа текущего года. Тогда мы предложили рынку первые два корпуса – №8 и №9. Сейчас мы выводим в продажу третий по счету корпус. Несмотря на короткой срок экспозиции, мы уже можем с уверенностью говорить о значительном интересе с покупателей к этим корпусам. Новая концепция домов привлекает клиентов большим набором дополнительных опций, стильным оформлением мест общего пользования и широким выбором продуманных планировок квартир. Все это, вкупе с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой нового жилого района, сделает проживание здесь максимально комфортным».

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.