Спасшихся при аварии «Союза» космонавтов Овчинина и Хейга попробуют доставить на МКС в следующем году

Российский космонавт Алексей Овчинин и астонавт NASA Ник Хейг отправятся на Международную космическую станцию весной 2019 года. Об этом 12 октября заявил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Мы вернулись в Звездный [городок]. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года», – написал 12 октября в своем твиттере Рогозин, сопроводив сообщение фотографией с Овчининым и Хейгом.

Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года. pic.twitter.com/vmEu86Sntd — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 октября 2018 г.

11 октября Овчинин и Хейг с Байконура стартовали к МКС на ракете «Союз». Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Для установления причин аварии была создана специальная комиссия «Роскосмоса».