iPhone XS и iPhone XS Max уже в магазинах КЕЙ

Магазин "Кей"

Оригинальные iPhone XS и iPhone XS Max уже доступны в нашем магазине КЕЙ. Рассмотрим подробнее самые ожидаемые смартфоны.

Визуальная составляющая

Если предыдущее поколение устройств было выпущено лишь в двух цветах Silver и Space Gray, то в линейке XS и XS Max появилась расцветка Gold. Внешний вид остался тем же, разве что добавились вставки под антенны.

В XS и XS Max установлены OLED-дисплеи на 5,8 или 6,5 дюймов с поддержкой HDR.

Техническая часть iPhone XS и iPhone XS Max

Чип-сет Apple A12 Bionic в сочетании с 4 Гб оперативной памяти показывает высокие результаты в синтетических тестах – по AnTuTu 350 000 баллов, а по Geekbench – 11 000 баллов. Для iPhone XS и XS Max просто не существует тяжелых приложений и игр. Apple A12 Bionic это самый первый мобильный чип-сет, построенные на 7-нанометровом процессе.

Корпус смартфонов стал еще более защищенным. Кроме упрочненного стекла оба устройства теперь могут находиться под водой на глубине до 2-х м в течение 30 минут без ущерба.

Утверждается, что новые флагманы будут работать на полчаса дольше своего предшественника iPhone X. Полного заряда будет вполне достаточно для работы в течение суток.

Камера новых флагманов

В новых смартфонах увеличено фокусное расстояние модуля с 26 мм до 28 мм, что позволило расширить угол обзора камеры. Размер пикселей также был изменен с 1,22 мкм до 1,4. Мы получаем уменьшение засветов даже при съемке «против света».

Если до этого для получения HDR-снимков смартфоны Apple использовали только 3 снимка с различной экспозиции, то в iPhone XS и iPhone XS Max одновременно делается сразу 9 фотографий. Из них система определяет лучшую и дополняет другими снимками, предварительно «поигравшись» со светлыми и темными участками. Apple поработали и над режимом портретной съемки. Теперь пользователи могут сами настраивать степень размытия фона даже после фотографирования. В смартфон добавлен новый алгоритм обработки, меняющий тон кожи, стирающий все шероховатости и неровности, а для видео – возможность записи стерео-звука.

Особенности программного обеспечения

iOS 12 является наиболее оптимизированной операционной системой. К нововведениям в iOS 12 можно отнести обновленные Memoji, групповые звонки через FaceTime, функцию «Экранное время», предустановленное приложение «Линейка».

Если вы желаете получить долгожданную новинку уже сегодня, то приходите в КЕЙ.