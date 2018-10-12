Sukhoi Superjet 100, летевший в Ханты-Мансийск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) вынужденно приземлился в аэропорту Шереметьево утром 12 октября. В экстренных службах в качестве причины посадки назвали техническую неисправность.

Как сообщает деловая газета «Взгляд», по предварительным данным, самолет подвела неисправность датчика невыпуска стойки шасси. Уточняется, что посадка прошла гладко. Воздушное судно принадлежит «Аэрофлоту», оно выполняло рейс из Москвы в Ханты-Мансийск.

Тремя днями ранее Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Улан-Удэ, совершил неудачную посадку в Якутии, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. В Росавиации признали, что самолет эксплуатировался с неисправностью, а «взлетка» была покрыта льдом.