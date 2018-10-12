3500 — вполне достаточно. В Саратове министр подсчитала, на сколько можно прожить в месяц

Трех с половиной тысяч рублей в месяц пенсионеру «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Такую уверенность выразила министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова в разговоре с местным депутатом. Впрочем, сама попробовать прожить на эту сумму чиновница отказалась.

Как сообщает 12 октября «Коммерсантъ», примечательный диалог состоялся после заседания комитета по социальной политике Думы Саратовской области. Его участники обсуждали повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров до 8278 рублей. Депутат Николай Бондаренко и министр Наталья Соколова разошлись в оценках того, на какую сумму можно прожить в течение месяца. По мнению Соколовой, 3500 рублей вполне хватит «для минимальных физиологических потребностей». Когда Бондаренко пообещал ради эксперимента прожить на эту сумму, министр парировала: она легко сможет составить для него «сбалансированное, но диетическое» меню, «исходя из магазинов со скидками», в которые чиновница ходит. На реплику о том, что «у нас зима полгода в стране», министр ответила: «Это не проблема, макарошки стоят всегда одинаково».

Тогда парламентарий предложил министру присоединиться к его эксперименту. На что Наталья Соколова ответила, что она не хочет устраивать телешоу. «Я человек достаточно решительный, но боюсь, что статус министра мне это не позволит»,— сказала она.

В конце диалога государева слуга выразила надежду, что видеозапись «неформального» диалога не появится на Youtube. Но кадры все-таки увидели пользователи Сети.