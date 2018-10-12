В США авиабазу «Тиндалл» сдуло ураганным ветром. «Майкл» раскидал самолёты и автомобили

Ураган «Майкл» разрушил авиабазу ВВС США «Тиндалл» в штате Флорида. Об этом 12 октября сообщило командование базы на своей странице в Facebook, оценив ущерб как «катастрофический». На видеозаписях, которые публикуют американские телеканалы, видны разбросанные самолёты и автомобили.

Военные сообщили, что повреждена взлетно-посадочная полоса, а многие здания после удара стихии не подлежат восстановлению. Персонал базы и членов их семей эвакуировали, пострадавших нет. На базе служат 3,6 тысячи человек.

Телеканал CBS снял разрушения на видео. На кадрах запечатлены перевернутые самолёты, катера и автомобили, а также разрушенные дома с сорванными кровлями.

По данным The New York Times, на «Тиндалл» находилась крупнейшая группировка истребителей F-22. На базе располагались полсотни самолетов. Боевые машины не пострадали, военные заблаговременно перегнали их в безопасное место.

Ураган «Майкл» обрушился на юго-восточное побережье США 10 октября. Порывы ветра достигали 250 км/ч. Президент США Дональд Трамп ввел в штате Флорида режим ЧП. По последним данным, погибли по меньшей мере шесть человек.