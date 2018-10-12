Поборник морали из Грозного заминировал Институт региональной прессы во время пресс-конференции на тему конфликта в Ингушетии

Житель Грозного «заминировал» Институт региональной прессы в Петербурге во время пресс-конференции на тему событий в Ингушетии. Тревожный звонок из Чечни поступил в полицию в 12:12 одиннадцатого октября.

Как стало известно «Фонтанке», неизвестный мужчина после полудня позвонил на телефон доверия ГУ МВД по Петербургу и области и сообщил, что в офисе № 314 БЦ «Лиговка» на Лиговском проспекте, 73, заложена взрывчатка. Стоит отметить, что именно в этом офисе в 12 часов началась пресс-конференция на тему событий в Ингушетии, связанных с подписанием соглашения об установлении границы между республикой и Чечней. На конференции выступали режиссер документального кино Хава Хазбиева и заведующая отделом этнографии Кавказа Кунсткамеры Макка Албогачиева.

Полиция обыскала офис № 314 и прилегающие к нему помещения, но ничего не нашла. Участников пресс-конференции в это время не эвакуировали. Далее правоохранители выяснили личность «доброжелателя». Им оказался 27-летний житель Грозного. По данным «Фонтанки», молодой человек окончил учетно-финансовый факультет Ставропольского аграрного госуниверситета. В соцсетях он подписан на сообщество «Карфаген», участники которого публично порицают мусульманок, «выставляющих свою красоту напоказ» и «обтягивающих одеждой свою "пятую точку"».