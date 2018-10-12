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Поборник морали из Грозного заминировал Институт региональной прессы во время пресс-конференции на тему конфликта в Ингушетии

Житель Грозного «заминировал» Институт региональной прессы в Петербурге  во время пресс-конференции на тему событий в Ингушетии. Тревожный звонок из Чечни поступил в полицию в 12:12 одиннадцатого октября. 

Как стало известно «Фонтанке», неизвестный мужчина после полудня позвонил на телефон доверия ГУ МВД по Петербургу и области и сообщил, что в офисе № 314 БЦ «Лиговка» на Лиговском проспекте, 73, заложена взрывчатка. Стоит отметить, что именно в этом офисе в 12 часов началась пресс-конференция на тему событий в Ингушетии, связанных с подписанием соглашения об установлении границы между республикой и Чечней. На конференции выступали режиссер документального кино Хава Хазбиева и заведующая отделом этнографии Кавказа Кунсткамеры Макка Албогачиева. 

Полиция обыскала офис № 314 и прилегающие к нему помещения, но ничего не нашла. Участников пресс-конференции в это время не эвакуировали. Далее правоохранители выяснили личность «доброжелателя». Им оказался 27-летний житель Грозного. По данным «Фонтанки», молодой человек окончил учетно-финансовый факультет Ставропольского аграрного госуниверситета. В соцсетях он подписан на сообщество «Карфаген», участники которого публично порицают мусульманок, «выставляющих свою красоту напоказ» и «обтягивающих одеждой свою "пятую точку"». 

Справка:

Институт региональной прессы (ранее Российско-Американский информационный пресс-центр, Национальный институт прессы, Институт развития прессы/Северо-Запад) основан в 1993 году, работает с журналистами и сотрудниками СМИ, преподавателями и студентами факультетов журналистики. В 2003 году, после изменений в составе учредителей, бывший филиал Института региональной прессы был зарегистрирован как самостоятельная организация Некоммерческое партнерство «Институт региональной прессы», в 2015 году реорганизован в ООО «Институт региональной прессы».

26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега Рамзан Кадыров договорились о закреплении административной границы между регионами. Договор между субъектами России предусматривает равноценный обмен территориями Надтеречного района в Ингушетии и Малгобекского района в Чечне. 4 октября в Ингушетии началась «бессрочная» акция протеста. Протестующие в центре Магаса уверены в том, что соглашение о границе ущемляет права жителей Ингушетии, так как новая граница отчуждает большой участок территории в пользу Чечни.

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