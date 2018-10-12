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Финляндия
12.10.2018 09:45
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Выходные в Финляндии 13—14 октября: Первые лыжи, карнавал света и объятия с деревьями

Этот уик-энд в Финляндии порадует хорошей погодой и яркими карнавалами в луна-парках Хельсинки и Тампере. На набережных финской столицы туристов ждут парусные суда и ярмарка салаки, а за оригинальными, но несъедобными покупками можно отправиться на ярмарку винтажа.

Выходные в Финляндии 13—14 октября: Первые лыжи, карнавал света и объятия с деревьями

Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

В субботу, 13 октября, на юге Финляндии потеплеет до +15. Дожди возможны лишь в северных регионах страны. Воскресенье обещает быть еще более солнечным, местами воздух прогреется до плюс 17 градусов Цельсия.

Суббота в Хельсинки станет последним днем Ярмарки салаки. Торговать на площади Кауппатори будут с 7 до 15 часов. В киосках и на пришвартованных лодках предлагают маринованную и соленую салаку, облепиховое варенье, различные виды хлеба, ягодные желе и консервированное мясо дичи. А в 5 евро обойдётся релакс в сауне Rentola с видом на морской пейзаж. 

С 8 октября в финской столице уже можно покататься на лыжах. Крытый комплекс (Savikiekontie 4) с лыжной трассой, пунктом проката лыж, тренажерным залом, парком развлечений и сауной работает лишь в будни. Однако в пятницу он ждет посетителей с 8 до 21 часа.

В Музее дизайна 12 октября откроется выставка, посвященная австрийскому архитектору и дизайнеру Джозефу Франку. Он родился в Бадене в 1885 году, а в 1933-м переехал в Швецию, где работал в компании Svenskt Tenn. Выставка станет крупнейшей экспозицией работ Франка, включающей экспонаты из австрийских коллекций и архивные материалы Svenskt Tenn.

В культурном центре Кабельный завод в эти выходные пройдет ярмарка дизайнерских вещей, ретротоваров и винтажа. Там будет представлена мебель и предметы интерьера, одежда и украшения, пластинки, книги и открытки 1920 – 1980 годов. Посетителей ждут с 10 до 16 часов. 

А за скейтерским секонд-хендом можно отправиться 13 октября в крытый скейт-парк Контула (Emännänpolku 3). С 12 до 16 часов будет идти торговля скейтбордами, одеждой и аксессуарами. 

В воскресенье в порту Хельсинки устроят день парусных судов. Полюбоваться парусниками и познакомиться с экипажами судов предлагается с 10 до 16 часов в Южной гавани (Eteläsatama). На набережной можно будет также выпить кофе с булочками и отведать уху по-фински.

Две ночи в осеннем лесу на берегу моря предлагают провести организаторы этичного фестиваля Superwood. Гостей ждут музыка, искусство, интересные лекции и вегетарианская еда. В программе, среди прочего, есть утренняя йога и объятия с деревьями.

Финский коллектив фламенко Camino Flamenco, состоящий из трех танцовщиц и гитариста, при участии шведской кантаоры представит новую программу Décadas. Постановку покажут в театре Valtimonteatteri 13 и 14 октября. Билеты стоят от 22 евро. 

С детьми можно отправиться в парк Кайсаниеми, где дневные и вечерние представления в эти выходные даст Цирк Финляндия (Sirkus Finlandia). Зрителей ждут выступления акробатов и клоунов, фокусы, номера с дрессированными животными. Билеты стоят от 16 евро для детей и от 20 евро для взрослых.

В луна-парке Линнанмяки 11 октября начался красочный карнавал света, который продлится до 21 октября. Все эти дни в программе световые шоу, иллюминации, концерты, а завершится фестиваль праздничным салютом. В субботу и воскресенье парк будет работать с 13 до 22 часов. 

Осенний праздник устроят и в парке развлечений Сяркянниеми в Тампере. 13 октября там начнется Страшный карнавал со скелетами, зомби и атмосферой южноамериканского Дня мертвых. В эти выходные луна-парк будет работать с 13 до 21 часа. 

В Лаппеенранте в Музее Южной Карелии 13 октября откроется выставка "Смело. Своевременно. Неподдельно", посвященная 80-летию финской ювелирной марки Kalevala Koru. В рейтинге самых престижных финских брендов она заняла в 2015 году 11-е место. Экспозиция демонстрирует, какую роль эта компания играла в финском обществе.

В Лахти в субботу устроят соревнования по чирлидингу. Состязания начнутся в 12:00 на арене Lahti Energia (Salpausselänkatu, 7), церемония награждения пройдет в 19:00. Билеты для взрослых стоят 20 евро. 

В посёлке Рауха, что на берегу озера Сайма, 13 октября уже в седьмой раз организуют спортивное мероприятие X-Run. Участники смогут присоединиться к забегу на 11,5 км или на 23 км. Для детей состоится забег Mini X-Run. 

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


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