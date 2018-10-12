Порошенко разрешил войскам в Донбассе стрелять из всего оружия. «Не сдавать ни клочка земли»

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ руководителям Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе применять все имеющиеся в их распоряжении силы и средства в качестве ответного огня. Он объяснил это необходимостью сохранить жизни уркаинских бойцов, пишет 12 октября «Укринформ».

«Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения Операции объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей», — сказал украинский президент на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область.

Порошенко потребовал «не сдавать ни одного клочка украинской земли» и «сохранить каждого украинского воина».

Военные действия в Донбассе продолжаются с 2014 года. Изначально Киев называл свои действия АТО — антитеррористической операцией. В конце апреля 2018 года Порошенко заявил, что АТО в Донбассе завершена и начинается Операция объединенных сил (ООС). Смена формата была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса, принятым Радой в январе 2018 года.