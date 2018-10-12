ЦБ отозвал лицензию у московского банка из третьей сотни. Меры воздействия не помогли

Центробанк лишил лицензии московский ПИР Банк. Об этом 12 октября говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ЦБ указали, что в деятельности кредитной организации были выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Помимо этого банк, как полагают в ЦБ, регулярно проводил сомнительные транзитные операции.​ Снижение их объема «происходило исключительно по результатам применения регулятором ограничительных мер» в отношении банка. За последний год регулятор четырежды пытался воздействовать на ПИР Банк, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение им денежных средств населения.

С 12 октября в ПИР Банк была назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Банк, как напомнили в ЦБ, является участником системы страхования вкладов.

По размеру активов финансовая организация входила в третью сотню и занимала 296-е место в банковской системе страны.