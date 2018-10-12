В Петербурге обокрали новый музей керамики. Неизвестный присвоил себе маску льва

Неизвестный украл маску льва декоративного карниза из открывшегося неделю назад первого в России музея архитектурной художественной керамики «Керамарх». Выставочное пространство располагается на территории Петропавловской крепости.

Как стало известно «Фонтанке», отсутствие маски льва заметили 11 октября. Вечером специалист по учету музейных экспонатов Государственного музея истории Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением.

Музей «Керамарх» открылся 5 октября. На данный момент там представлено более 200 экспонатов. Среди них: Владимирская икона Божией Матери, изразцы Церкви Пресвятой Троицы на улице Марата, разрушенной в 1964 году, фасадный фриз, снятый с колокольни церкви Анны Кашинской на Большом Сампсониевском проспекте. Также в залах нового музея Петербурга можно увидеть изразцовые печи и камины, образцы декора фасадов исторических зданий Петербурга, а также работы Александра Брюллова, Федора Лидваля, Андрея Штакеншнейдера.