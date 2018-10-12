18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +14
$ 66.77р
77.08р
11:14 12.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
12.10.2018 08:53
Печать

В Петербурге обокрали новый музей керамики. Неизвестный присвоил себе маску льва

Неизвестный украл маску льва декоративного карниза из открывшегося неделю назад первого в России музея архитектурной художественной керамики «Керамарх». Выставочное пространство располагается на территории Петропавловской крепости. 

Как стало известно «Фонтанке», отсутствие маски льва заметили 11 октября. Вечером специалист по учету музейных экспонатов Государственного музея истории Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением. 

Музей «Керамарх» открылся 5 октября. На данный момент там представлено более 200 экспонатов. Среди них: Владимирская икона Божией Матери, изразцы Церкви Пресвятой Троицы на улице Марата, разрушенной в 1964 году, фасадный фриз, снятый с колокольни церкви Анны Кашинской на Большом Сампсониевском проспекте. Также в залах нового музея Петербурга можно увидеть изразцовые печи и камины, образцы декора фасадов исторических зданий Петербурга, а также работы Александра Брюллова, Федора Лидваля, Андрея Штакеншнейдера.

 

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
12.10.2018 10:55

В «КВС» профессиональные штукатуры

Работники компании приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018». Конкурс прошел при поддержке Правительства Ленинградской области и Комитета по строительству Ленинградской области
«Главстрой-СПб»
12.10.2018 10:51

«Главстрой Санкт-Петербург» расширяет продажи жилья повышенной комфортности в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 6-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 1,78 млн рублей
Магазин "Кей"
12.10.2018 10:23

iPhone XS и iPhone XS Max уже в магазинах КЕЙ

Оригинальные iPhone XS и iPhone XS Max уже доступны в нашем магазине КЕЙ. Рассмотрим подробнее самые ожидаемые смартфоны
shutterstock.com
11.10.2018 17:13

«Петербургская Недвижимость» назвала популярные районы города

Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» обнародовал статистику за первое полугодие по самым популярным районам города на первичном рынке недвижимости
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
11.10.2018 13:40

ЖК «Аэросити» расширяет пул банков-партнеров

Жилой комплекс «Аэросити» компании «Лидер Групп» получил аккредитацию Россельхозбанка и Банка «Российский капитал»
Группа компаний «ЦДС»
11.10.2018 12:38

Консультационные пункты Группы ЦДС становятся современнее и комфортнее

Группа ЦДС представила новую концепцию, в рамках которой будут проектироваться и строиться консультационные пункты застройщика. Первый консультационный пункт, возведенный в соответствии с обновленными стандартами, открылся на территории строящегося жилого комплекса ЦДС «Полюстрово»
ГК «Эталон»
11.10.2018 10:59

Группа «Эталон» открывает продажи в ЖК «Эталон на Неве»

Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу квартир в жилом комплексе класса комфорт-плюс «Эталон на Неве», расположенном по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е. Проект реализует компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.10.2018 10:27

Аэрофлот удостоен премии за налоговый проект года

Аэрофлот получил Премию в сфере корпоративного налогообложения в номинации «Налоговый проект года». Торжественная церемония награждения состоялась 10 октября 2018 года на очередном заседании Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
предоставлено компанией "Китайский Центр Переводов"
10.10.2018 18:30

Перевод с китайского языка на русский становится доступнее Санкт-Петербургу

Китайский Центр Переводов и Бюро переводов LingvoStar объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по доступным ценам
фото предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
10.10.2018 16:50

«ЮИТ Сервис» и «Аквилон Инвест» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Управляющая компания «ЮИТ Сервис», входящая в состав финского концерна ЮИТ (YIT), и строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере передачи, управления и обслуживания объектов, возводимых застройщиком в Санкт-Петербурге
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
10.10.2018 16:14

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Девятый вал»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Девятый вал»
ГК "КВС"
10.10.2018 15:25

Квартира от застройщика «КВС» на специальных условиях

Райффайзенбанк аккредитовал корпуса А и Б жилого корпуса «Континенты» и предлагает приобрести квартиру от застройщика «КВС» на специальных условиях.