В Турции задержали двух россиян по подозрению в принадлежности к ИГ. Их считают супружеской парой

Турецкая полиция в провинции Кайсери на юго-востоке страны во время рейда задержала двух россиян по подозрению в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом 12 октября сообщает РБК со ссылкой на турецкое агентство DHA.

Задержанными россиянами оказались Рашид Еникеев и Элана Рахманова, которые в статье агентства названы «супругами». Спецслужбы утверждают, что россияне были причастны к деятельности террористов в Сирии. Кроме них под стражу заключили еще пять человек. При обыске в доме, где проживали предполагаемые члены ИГ, были найдены поддельные паспорта.

«Подтверждаем факт задержания двух указанных российских граждан, другие обстоятельства выясняем», — сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

В августе турецкие СМИ сообщили о задержании в Стамбуле Седы Дудуркаевой, дочери бывшего главы чеченского УФМС Асу Дудуркаева. В публикациях утверждалось, что она была женой одного из командиров ИГ, погибшего в 2016 году «министра войны» Абу Умара Шишани. Генконсульство России направило официальный запрос властям Турции по поводу задержания россиянки.