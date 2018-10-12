Кадыров придумал наказание для бросившего банку жителя Чечни. Исправлять будут метлой и лопатой

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил исправить несдержанного чеченца общественно полезным трудом. Как написал 12 октября Кадыров на своей странице «ВКонтакте», бросивший банку в пассажиров московской подземки юноша (по другим данным, это был автобус — Прим.ред.) будет работать в Грозном на свежем воздухе .

Кадыров уточнил, что молодой человек по имени Турпал Хасиев услышал его указание немедленно явиться в Грозный и приехал вместе с отцом и братьями. В Москве, по словам главы Чечни, он искал работу.

«С этой минуты Турпал будет трудиться благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», — написал Кадыров.

Накануне в Сети появилась видеозапись, на которой житель Чечни кидает в пассажиров столичного транспорта банку из под напитка со словами «Ахмат — сила». Это возмутило главу республики Рамзана Кадырова и тот в обращении к герою видео указал срочно приехать в Грозный, пообещав, что в противном случае молодой человек будет жалеть. После житель Чечни записал видеообращение с извинением за свой поступок.