«Коммерсантъ» узнал возможную причину падения ракеты «Союз». Виноват боковой блок первой ступени

Авария «Союза-ФГ» могла произойти из-за неотделившегося бокового блока первой ступени-ракеты носителя. Об этом 12 октября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, участвующих в расследовании.

По данным издания, рассматриваются три причины инцидента. Первая связана с отказом работы пирозамка бокового блока. Также блок мог не отделиться из-за механического повреждения крепления. Третья причина, теоретически, может быть связана с автоматикой, которая не дала команду на отстрел блока.

Источники газеты добавили, что на «разбор полетов» им отвели около месяца.

«Союз» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122 секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Для установления причин аварии была создана специальная комиссия «Роскосмоса».