Японцы создали робота-амебу с 32 ногами, американцы из Boston Dynamics научили своего робота паркуру

Инженеры из Японии создали робота, который может моментально менять направление, подобно амебе. Сфера передвигается на 32 ногах.

Об этом 11 октября сообщает издание N+1. Новинку назвали Mochibot. Он состоит из 32 ног с пластиковыми наконечниками, каждая из которых может независимо от другой выдвигаться на расстояние до полуметра. В условно сферическом состоянии в диаметре он достигает метра, весит около десяти килограммов. Mochibot способен передвигаться по любой поверхности. Разработали его инженеры из Токийского университета и Университета Кэйо под руководством Дзина Накадзавы (Jin Nakazawa).

Тем временем, компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим роботом Atlas. На нем он упражняется в паркуре. Ранее Atlas покорил интернет своей пробежкой.