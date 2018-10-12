Прохожий на Радищева убит за девушку. Полиция ищет спорщиков из Дагестана и Таджикистана

В уличной погоне и потасовке с убийством молодого южанина участвовали не менее десяти человек. Полиция считает драку обоюдной, а учинила ее межнациональная любовь.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 11 октября на перекрестке улиц Радищева и Некрасова смертельное ранение получил 21-летний уроженец Дагестана. У него и товарищей возник конфликт с приезжими из Таджикистана. Отношения они выясняли на ножах.

Кроме погибшего, 18-летний участник драки, тоже из Дагестана, получил удар в спину и был госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Всего дрались не менее десяти молодых людей, с каждой стороны — примерно одинаковое количество.

В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили инцидент, уточнив, что драка возникла после внезапной ссоры.

«Устанавливаются и разыскиваются остальные участники конфликта», – добавили в пресс-службе.

К развязке на Радищева привел выдохшийся роман киргизской девушки и парня из Таджикистана. Она сочла отношения завершенными, он возражал. Она обратилась к знакомым дагестанцам, а он привел на встречу у Мальцевского рынка вооруженных товарищей. Заступники-кавалеры были обращены в бегство и настигнуты на Радищева.