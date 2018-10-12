Россия и Швеция сыграли вничью в матче Лиги Наций

Вничью завершился матч второго тура группового этапа Лиги Наций Россия – Швеция в четверг, 12 октября, в Калининграде. Команды так и не смогли ни разу поразить ворота друг друга.

Напомним, что в стартовом составе игру начинал единственный представитель «Зенита» – нападающий Артем Дзюба. По ходу встречи на замену вышли еще двое петербуржцев – полузащитник Далер Кузяев и форвард Антон Заболотный.

Матч закончился со счетом 0:0. Таким образом, Россия и Швеция набрали по одному очку и остались на первом и третьем местах соответственно в турнирной таблице группы B2. Вторую строчку пока занимает Турция, у которой игра в запасе.

Лига Наций проводится впервые. Это международный футбольный турнир среди сборных Европы. Призван частично заменить собой товарищеские матчи.

Напомним, в первом туре Россия обыграла Турцию со счетом 2:1.