Минобороны показало, как прошли масштабные учения стратегических ядерных сил России

Учения стратегических ядерных сил России прошли 11 октября. Об этом сообщили в Минобороны страны. И показали, как они проходили.

На кадрах, опубликованных на канале ведомства на Youtube, показан, в частности, запуск ракет с подлодки Тихоокеанского флота.

В Минобороны уточнили, что запуски баллистических, крылатых и авиационно-управляемых ракет производились из акватории Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, которые поднимались с аэродромов «Энгельс», «Украинка» (Амурская область) и «Шайковка» (Калужская область). На кадрах видно взлет бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 (в учениях принимали участие также Ту-22М и Ту-95МС).

В учениях участвовали экипажи атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов. В Минобороны показали работу подводников.

Военные подчеркнули, что проверяли «управление Вооруженными силами и систему поступления приказов из центра управления до командных пунктов военных соединений», а также отрабатывали «обнаружение пусков баллистических ракет с подводных лодок». По итогам учений единая космическая система и наземные радиолокационные станции смогли обнаружить все подобные запуски.