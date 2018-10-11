Водитель грузовика, подозреваемый в причастности к гибели 12 человек в Чувашии, задержан

После смертельной аварии на трассе М-7 в Чувашии возбуждено уголовное дело. Водитель задержан как подозреваемый.

Как сообщает РБК, к ночи 11 октября водителя отвезли на медосвидетельствование. Грузовик, за рулём которого находился мужчина, вылетел на встречную полосу, где врезался в микроавтобус. В нем находились 19 человек, автомобиль ехал в Москву. По предварительной информации, погибли 12 человек, еще семеро пострадали. Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения.

Как ранее писала «Фонтанка», ДТП произошло у деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. Фура врезалась в «Фиат Дукато».