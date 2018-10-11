Проект планировки территории «Ленэкспо» ушел на экспертизу. На месте выставочного комплекса должны появиться гостиницы и жилье

Комитет по градостроительству и архитектуре представил на антикоррупционную экспертизу проект планировки и межевания территории «Ленэкспо». На территории выставочного комплекса появятся гостиницы и жилые дома. Документ 11 октября разместили на сайте администрации Петербурга.

Территория редевелопмента ограничена Шкиперским протоком, Наличной улицей, площадью Морской Славы, береговыми линиями Галерного ковша, Невской губы, Шкиперского протока и Галерной Гавани. Проект предусматривает размещение на месте выставочного комплекса четырех жилых домов, гостиницы, бизнес-центра с апарт-отелем, детского сада, школы и музея.

На противоположном берегу Шкиперского протока появится деловой центр, разрешение на строительство которого связанное с «Газпромом» АО «Экспофорум» получило еще в 2016 году. Участок 8 лет назад со скандалом выкупили на торгах Минобороны.

Ранее «Фонтанка» писала, что арендаторы площадок «Ленэкспо» не торопятся переезжать. Так, павильон №5, который фасадом смотрит на Наличную улицу, занимает Центр импортозамещения и локализации, он продлил контракт до конца 2019 года.

«Газпром» начал скупать акции «Ленэкспо» еще в 2010 году, спустя 5 лет компания окончательно консолидировала владение выставочной площадкой.