Вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации арестовали по делу о хищении миллионов на оформлении интерьеров президентских самолетов

Басманный суд Москвы до 9 декабря арестовал вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова. Его обвиняют в мошенничестве почти на двести миллионов рублей. На заседании суда он уверял, что никогда не прикоснулся бы к бюджетным деньгам.

Как сообщает 11 октября РБК, суд удовлетворил ходатайство следствия, руководствуясь тем, что Герасимов «знаком с методами конспирации», может вступить в связь с неустановленными участниками преступления и скрыться от следствия. За решёткой он останется до 9 декабря.

В уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере речь идёт о госконтракте на оформление интерьеров трёх Як-43 для лётного отряда «Россия». ОАК заключила с отрядом контракт на 394 миллиона рублей, в качестве субподрядчика была привлечена компания «Вемина Авиапрестиж». По версии следствия, сумма в контракте завышена на 174 миллиона. Ее владелец, Виталий Романюк, также арестован.

На суде Герасимов отрицал свою вину и заверял судью, что у него «никогда не было мысли совершать противоправные действия в отношении лётного отряда», который он курировал 16 лет. Он также добавил, что не посмел бы «прикоснуться к бюджетным деньгам».