В центре Петербурга зарезан прохожий. Его гнала толпа подростков

Следственный комитет расследует демонстративное убийство на улице Радищева в Петербурге. Молодого южанина преследовала группа подростков.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 11 октября по центральным улицам города молодой человек убегал от неизвестных, которые настигли его на углу улиц Радищева и Некрасова и нанесли ножевое ранение.

Потерпевший погиб на месте. По словам читателей, у 20-го дома по Радищева скопилось большое количество полицейских нарядов, замечены сотрудники с офицерскими погонами, приехали представители Следственного комитета.

Недалеко от места преступления несколько человек, видимо, приятелей погибшего обсуждают версию убийства на национальной почве. Якобы преследователи подросткового возраста имели славянскую внешность, а погоня длилась чуть ли не от Таврического сада.

В августе 2018 года толпа подростков, исповедующих тюремную субкультуру А.У.Е. совершила серию нападений на посетителей Таврического, немотивированному избиению подверглись школьный учитель и прохожий с татуировками. Группа ограбила также магазин, забрав ящик пива. Четыре человека были арестованы.