Город, которого нет: в Петербург пришел сезон туманов

Горожане вечером 11 октября были сбиты с толку - привычные пейзажи изменились до неузнаваемости или просто исчезли.

Илья Казаков/"Фонтанка.ру"

Сильный туман, впрочем, доставил и немало проблем: самолеты пришлось разворачивать из Пулково, а автомобилисты застряли в километровых пробках, спровоцированных в "слепыми" ДТП.

Синоптики предупреждают: туман будет сгущаться и просят быть внимательными и осторожными.

Видимость снижена буквально по всему городу. Уже добралась с окраин в самый центр: