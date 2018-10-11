2019-й станет годом любимого единоборства Путина

2019 год будет объявлен Годом самбо, а 16 ноября планируется отмечать праздник этого единоборства. Проект указа главы государства об этом 11 октября представило министерство спорта РФ.

В ведомстве утверждают, что саму идею поддержать развитие самбо президент России Владимир Путин одобрил еще в конце августа. Это решение совпало с назначением на должность заместителя министра спорта бывшего руководителя военной полиции и сотрудника ФСБ Игоря Сидоркевича, имеющего титул чемпион мира и Европы по самбо.

День единоборства планируется отмечать ежегодно 16 ноября. Этот день считается датой рождения самбо – в 1938 году Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта включил «борьбу вольного стиля» в число культивируемых в СССР видов спорта.

Кроме того, в честь 80-летия этого события 2019 год будет объявлен Годом самбо. Правительству России поручено образовать организационный комитет, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, а также «принять дополнительные меры по созданию условий для массового вовлечения граждан в занятия самбо» и государственной поддержке членов сборной. Властям регионов рекомендуется заняться «популяризацией самбо среди молодежи, других возрастных групп населения и дальнейшим развитием этого вида спорта в Российской Федерации».

В министерстве спорта РФ утверждают, что реализация таких планов не потребует дополнительных расходов из федеральной казны, а будет осуществляться исключительно за счет текущих ассигнований и внебюджетных источников.

Напомним, что самбо (сокращение от «самооборона без оружия»), именуемое изначально «борьбой вольного стиля», в начале 30-х годов прошлого века было разработано сотрудниками инструкторского и тренерского состава общества «Динамо» для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. Первые открытые секции появились в Ленинграде и Москве, позже – в Харькове, Саратове, Киеве и Баку. Международным видом спорта самбо признали в 1966 году.

Глава государства Владимир Путин в 1973 году получил титул мастера спорта по самбо, а в 1998-м – заслуженного тренера России по этому единоборству.