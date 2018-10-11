Улетевшим в Москву из-за тумана пассажирам задержали рейс в Петербург до утра

Пассажиры рейса «Ставрополь – Петербург», которые 11 октября не смогли приземлиться в Пулково из-за тумана, останутся в Москве до одного из утренних рейсов. Представители авиакомпании уже выдали им талоны на еду и напитки, а также сообщили, что рейс до Петербурга отложат либо до 4 утра, либо до 8 – зависит от того, как быстро отдохнет уставший экипаж. Об этом «Фонтанке» рассказал один из пассажиров задержанного рейса.

«Нам дали купоны – 300 рублей на еду и 80 рублей на напиток. Проблема в том, что в аэропорту за эту сумму ничего не купить. Еще почему-то с нами работают представители компании Utair, хотя летели мы рейсом компании «Азимут». Мне все это очень не нравится, потому что завтра к 12 на работу», – уточнил петербуржец.

В пресс-службе Пулково сообщают, что массовых проблем с посадкой нет, а единственный рейс, который не смог сесть – это борт из Ставрополя. В авиакомпании, в свою очередь, официально подтвердили, что пилот самолета принял решение о посадке во Внуково из-за погодных условий в Петербурге, а также пообещали, что все пассажиры будут обслужены в рамках федеральных авиационных правил.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что туман отправил сотню пассажиров вместо Петербурга в Москву. Жертвами тумана также стали петербургские водители, которые из-за плохой видимости оказались на КАДе в чудовищных пробках.

Сейчас туман продолжает сгущаться над городом — если в начале он навис только над югом города, то теперь добрался и до центра и севера Петербурга. Видимость на дорогах осложнена, водителей предупреждают об осторожности — за вечер уже произошли несколько ДТП. Очевидцы в соцсетях пишут об «авариях на пустом месте».