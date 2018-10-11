Глава ЦИК: Выборам в Хакасии может быть нанесен «непоправимый ущерб», если с них снимут коммуниста
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что обращение хакасского избиркома в Верховный суд республики с требованием отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова может нанести «непоправимый ущерб» выборам в регионе. Об этом 11 октября пишут «Ведомости».
Памфилова подчеркнула, что была в отпуске, и решение местная избирательная комиссия принимала, не советуясь с ЦИК. По мнению главы ЦИК, региональный избирком «не удосужился более внимательно и всесторонне проанализировать ситуацию». Памфилова надеется, что Верховный суд Хакасии не станет снимать Коновалова с выборов.
Ранее стало известно, что прокуратура республики подала в избирком представление о лишении регистрации кандидата от КПРФ. Якобы в его документах обнаружили нарушения.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов уже обратился к Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке с требованием «остановить беспредел, который творится в Хакасии».
Справка:
Напомним, что на выборах главы Хакасии 9 сентября единоросс Виктор Зимин набрал 32,42%, а оппозиционер Валентин Коновалов от КПРФ получил 44,81%. 23 сентября должен был пройти второй решающий тур, однако за два дня до этого бывший губернатор снял свою кандидатуру. 3 октября Владимир Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развозжаева врио главы Хакасии, но пообещал вскоре его забрать обратно в Москву. Второй тур выборов уже дважды переносился — сначала с него снялся Зимин, затем кандидат от «Справедливой России».