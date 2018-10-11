Глава ЦИК: Выборам в Хакасии может быть нанесен «непоправимый ущерб», если с них снимут коммуниста

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что обращение хакасского избиркома в Верховный суд республики с требованием отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова может нанести «непоправимый ущерб» выборам в регионе. Об этом 11 октября пишут «Ведомости».

Памфилова подчеркнула, что была в отпуске, и решение местная избирательная комиссия принимала, не советуясь с ЦИК. По мнению главы ЦИК, региональный избирком «не удосужился более внимательно и всесторонне проанализировать ситуацию». Памфилова надеется, что Верховный суд Хакасии не станет снимать Коновалова с выборов.

Ранее стало известно, что прокуратура республики подала в избирком представление о лишении регистрации кандидата от КПРФ. Якобы в его документах обнаружили нарушения.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов уже обратился к Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке с требованием «остановить беспредел, который творится в Хакасии».