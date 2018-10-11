Дзюба сыграет со Швецией с первых минут

Тренерский штаб сборной России назвал состав на второй матч группового турнира Лиги наций против Швеции. С первых минут встречу начнут вратарь Гильерме и защитники Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Рауш, полузащитники Зобнин, Газинский, Головин, Черышев, Ионов и нападающий Дзюба.

Начало игры в 22:45. Напомним, в предыдущем матче группового этапа Лиги наций Россия обыграла Турцию со счетом 2:1.

Ранее стало известно, что сборную из-за травмы покинул полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Футболист приехал на базу национальной команды в Новогорске уже травмированным, провел там всего несколько часов и вернулся обратно в Петербург по медицинским показаниям.